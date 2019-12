Cosenza, modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti per il giorno di Capodanno

L'Amministrazione Comunale comunica che in occasione della festività del 1° gennaio (Capodanno) il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche, in quanto verrà sospesa la raccolta della frazione organica, mentre si procederà regolarmente alla raccolta del vetro. La sera di Martedì 31 dicembre, quindi, non dovrà essere esposta la frazione organica, ma solo il vetro.

Anche le utenze del Centro Storico e dell'Isola Pedonale (Zona Rossa) il 1° gennaio dovranno esporre SOLO il vetro: dalle ore 6,00 alle ore 8,00.

Si avvisa, inoltre , la cittadinanza che martedì 31 dicembre l'Ufficio Start-up di "Ecologia Oggi" di via XXIV Maggio garantirà il servizio fino alle ore 13,00, mentre resterà chiuso nella giornata di mercoledì 1° gennaio. Il servizio dell'Isola Ecologica fissa, "Vecchia Stazione", sarà attivo nella giornata del 31 dicembre fino alle ore 16.00 e sarà sospeso nella giornata di mercoledì 1° gennaio.