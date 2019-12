Il gruppo "Avanti Mendicino" traccia un bilancio dopo sei mesi di attività: "Opposizione seria e responsabile"

"Avanti Mendicino non è solo attivismo ma pure proposte e opposizione seria.

Dalle elezioni di maggio sono passati poco più di sei mesi, ma sono stati tantissimi i temi portati all'attenzione durante l'incontro pubblico di venerdì 27 dicembre organizzato dai consiglieri di opposizione Francesco Gervasi, Raffaele Vena, Francesca Reda e Mariafrancesca Argento.

Dalle denunce fatte in tutte le sedi per le irregolarità riscontrate a quelle dei gravi ritardi su tutti i lavori pubblici". Lo si legge in una nota del gruppo Avanti Mendicino.

"Nonostante il periodo di festa a cavallo tra Natale e Capodanno e la rigida temperatura, il 27 sera, tantissimi cittadini ci hanno onorato della loro presenza, riempendo la sala Pagliaro - dichiara il capogruppo Francesco Gervasi - Sono venuti per ascoltare il resoconto della nostra attività di opposizione, come gruppo consiliare e come movimento Avanti Mendicino".

I lavori sono stati introdotti e moderati da una componente del gruppo, Adele Greco, ed hanno registrato numerosi interventi da parte dei presenti.

"Abbiamo elencato le denunce fatte in tutte le sedi, in questi mesi (Prefetto, Corte dei Conti, ANAC e Procura della Repubblica) per tutte le irregolarità di volta in volta riscontrate - spiegano i consiglieri - Abbiamo ricordato della nostra proposta per l'eliminazione dei Passi Carrabili, accettata, sia pur in seconda battuta. Abbiamo evidenziato i gravi ritardi su tutti i Lavori Pubblici, dell'assenza di un efficiente piano di manutenzione e di un vero e proprio stato di abbandono del territorio.

Abbiamo richiamato l'attenzione sull'assenza di importanti servizi scolastici, quale ad esempio il servizio mensa, ricordando dell'interrogazione protocollata qualche giorno fa per sapere dove verranno collocati i piccoli studenti della scuola di Tivolille durante i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso.

Abbiamo parlato del Dissesto finanziario - continuano i consiglieri - sempre più vicino, dei continui sperperi di denaro e delle bugie che il sindaco continua a dire sullo stato debitorio e dei suoi maldestri tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità e dello stato delle nostre strade, da terzo mondo!

Abbiamo fatto presente come la manutenzione della pubblica illuminazione sia ferma e abbiamo anche spiegato il perché: delle 4 fatture del 2019, il comune ne ha pagato solo una.

Abbiamo detto che è arrivato un decreto ingiuntivo di Sorical per oltre 1Milione di euro e che Mendicino rientra tra i comuni morosi e nella Black List della Regione Calabria."

Durante l'incontro sono state messe in risalto le proposte che verranno fatte e i progetti che saranno presentati in Comune.

Un 2020 ricco di buoni propositi, mettendo al primo posto l'interesse generale del paese, con un unico obiettivo: il bene comune.

"La verità è che si tratta di una giunta che ha vinto per una manciata di voti le elezioni appena 6 mesi fa, ma che oggi è minoranza nell'opinione pubblica di voi cittadini - conclude Gervasi - Noi, come gruppo Avanti Mendicino, continueremo a svolgere con impegno il nostro ruolo, vigilando, denunciando, ma anche proponendo buone pratiche amministrative e lo faremo in rappresentanza della metà dei mendicinesi che ci ha votati, ma soprattutto nell'interesse di tutti i nostri concittadini.

A tutti i mendicinesi diciamo grazie per gli stimoli, l'incoraggiamento ed il sostegno che costantemente ci danno e auguriamo a tutti un brillante 2020".