San Giovanni in Fiore: urbanistica e ambiente al centro dell'ultimo consiglio comunale per il 2019

Urbanistica e ambiente sono stati i temi centrali discussi ieri pomeriggio dal Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore. Per quanto riguarda il settore dell'urbanistica l'assise cittadina ha approvato, all'unanimità, la deroga al disciplinare vigente che modifica l'altezza dei locali per il rilascio delle autorizzazioni a fini commerciali nel centro storico cittadino che da 2,70 metri passa a 2,40 metri.

"Si tratta di un provvedimento importante – ha affermato l'assessore al'urbanistica Giovanni Gentile – che, anticipando il Psc attualmente al vaglio del Genio Civile, adegua la normativa urbanistica vigente alle peculiarità architettoniche del nostro centro storico, dove l'altezza maggiore dei fabbricati è, appunto, di 2,40 metri, al fine di incentivare la nascita di nuovi esercizi commerciali. La modifica urbanistica approvata, si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle politiche di potenziamento del nostro bellissimo centro storico, su cui l'amministrazione Belcastro ha puntato i riflettori sin dal suo insediamento".

Per quanto attiene, invece, i temi dell'ambiente, dopo un ampio dibattito sul servizio di raccolta dei rifiuti, l'assessore al ramo, Giovanni Gentile, ha annunciato l'avvio dei lavori per la costruzione di ben 6 isole ecologiche, 5 delle quali di piccole dimensioni con cassone sottoterra che saranno distribuite all'interno del centro abitato, ed una di grandi dimensioni in un'area più periferica.

"Appena saranno aperte al pubblico – ha affermato l'assessore Gentile – queste isole ecologiche ci aiuteranno a migliorare tantissimo la qualità de servizio di raccolta dei rifiuti che, comunque, attese le criticità generali che vive l'intera Calabria, non è deficitario. Certo, si può fare di più e meglio sempre. Ma è giusto ricordare da dove siamo partiti. Quando l'amministrazione Belcastro si è insediata avevamo cassonetti brutti e sporchi che non solo deturpavano l'immagine stessa della città, quanto rappresentavano un pericolo per il percolato che fuoriusciva costantemente, emanando, anche, odori disgustosi. Oggi quell'obbrobrio non lo abbiamo più sotto gli occhi perchè si è avuto il coraggio di avviare la raccolta differenziata porta a porta, che deve essere potenziata, ma che negli ultimi tempi ha fatto registrare dati assai positivi. Lo scorso anno, infatti, abbiamo raggiunto il 65%, con un trand in miglioramento nel corso del 2019. Un risultato che ci soddisfa e che è merito dei sangiovannesi, la stragrande maggioranza dei quali osserva le regole in maniera puntigliosa. Faccio presente, inoltre, che da luglio 2019 la Calabria vive un periodo di grave difficoltà rispetto al conferimento negli impianti di smaltimento, ma ciononostante nella nostra città non ci sono i cumuli di spazzatura sparsi sui marciapiedi come si vedono, invece, in altre realtà anche a noi vicine. Purtroppo, però, il blocco dei conferimenti ci ha costretti a sospendere il numero verde per la raccolta dei rifiuti ingombranti".

L'assessore Gentile ha infine rassicurato il consiglio comunale anche rispetto ai conferimenti nella discarica di Vetrano", in cui – ha detto – viene portato solo compost fuori specifica che serve alla tombatura del lotto due della discarica".

"Una discarica che – ha sostenuto Gentile - per quanto mi riguarda e per le carte di cui sono in possesso, sarà chiusa definitivamente a partire dal due gennaio prossimo. Rispetto a questo argomento, che è assai delicato e complesso, mi auguro che non si faccia falso allarmismo per come è stato fatto nelle scorse settimane".

"Ribadisco, infine – ha concluso Giovanni Gentile, annunciando la sua presenza alla riunione dell'Ato 1 prevista per il prossimo 30 dicembre – che continueremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione a contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte degli incivili. In questo contesto le fototrappole che abbiamo installato stanno dando i primi frutti. Già due persone sono state individuate e sanzionate, ma ben altre 6 sono state colte in flagrante ed i nostri vigili urbani stanno procedendo alla loro identificazione".