Corigliano Rossano (Cs), il sindaco Stasi: “Successo per il concerto di Natale in piazza”

"Nei prossimi anni e in previsione delle prossime programmazioni continuerà ad essere l'alternanza il criterio per individuare piazze e location dove ospitare gli eventi della Città unica. Il format, lo ha dimostrato il concerto di Natale in Piazza Bernardino Le Fosse e ci auguriamo faccia registrare gli stessi numeri anche quello di Capodanno in Piazza Salotto, funziona e interesserà l'intero territorio comunale". È quanto dichiara l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo esprimendo soddisfazione con il sindaco Flavio Stasi e l'Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano per la riuscita dell'evento ospitato nell'area urbana di Rossano. Caudullo ringrazia quanti hanno partecipato, attivamente, a questo risultato. Dal direttore artistico Peppe Voltarelli agli artisti, passando dagli sponsor alla Croce Rossa fino al Responsabile della sicurezza e alle forze dell'ordine.

Sul palco di piazza Salotto martedì 31 dicembre si alterneranno Nesli, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, fratello minore del rapper Fabri Fibra; Briga, tra gli allievi della quattordicesima edizione 2015 del talent show Amici di Maria De Filippi; ed il rapper di Altomonte Pika DMF, nome d'arte del giovane Luca Montone. Le tre esibizioni saranno anticipate e seguite dalla selezione di musica da ballare di Kiras dj. 2020 CAPODANNO in CORO inizia alle ore 23,30.

Continuano gli appuntamenti. Domani, sabato 28 dicembre, alle ore 17,30 al liceo classico Colosimo l'associazione la Settima Arte propone la proiezione cinematografica e cineforum su Polanski incontra Dickens: che Natale!

Domenica 29 alle ore 11 in piazza Vittorio Veneto, Matinée musicale a cura dell'associazione bandistica Città di Corigliano Rossano. Alle ore 17 a Palazzo S. Bernardino la scuola paritaria Mary Poppins propone attività ricreative per i più piccoli.

Giovedì 2 gennaio, alle ore 15 nella biblioteca comunale, Io sono magica è l'iniziativa con letture animate per bambini con Valentina Pignatari. Alle ore 17 al Castello Ducale di Corigliano si terrà il Concerto del Pianista Lorenzo Stasi dell'Accademia musicale Rossanese. Venerdì 3 l'Oratorio della Panaghia alle ore 19 ospiterà il concerto del soprano marilù Brunetti, del baritono Alessandro Castriota Skanderbeg accompagnati al piano dal maestro Agostino Brunetti. Voce alla Panaghia è il titolo dell'evento. In piazza Duomo, sabato 4 e domenica 5 gennaio sarà allestito, a cura della Parrocchia di Maria SS.Achiropita il Presepe vivente, alle ore 17. - Domenica 5 al Castello Ducale di esibiscono in concerto il violinista Alessandro Acri ed il pianista Lorenzo Bevacqua. L'appuntamento promosso dall'Accademia Musicale Rossanese avrà inizio alle ore 17.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si inizia alle ore 10 con la Befana in 500 e la sfilata di auto storiche per la Città con la distribuzione di palloncini e caramelle a cura dell'ASD SPORTLAND Club. Alle ore 10 al parco comunale Fabiana Luzzi arriva la Befana di Delfinea. Alla stessa ora in piazza Steri si premia il travestimento più originale. Ludoteca il sasso nello stagno, cooperativa Aquilone, il gruppo parrocchiale Ganzaniani, Carpe Diem, Lupus in fabula, Circolo Culturale Giuseppe Converso. Alle ore 16 al Teatro Paollella si terrà lo spettacolo di teatro e musica Befana in Blues de Il Sasso nello stagno. Alle ore 19 la chiesa di San Bernardino ospiterà il concerto del Coro Polifonico Città di Corigliano – Rossano diretto dal Maestro Nino Sicilia. Alle ore 19 nel rione Falcone si terrà il Presepe Vivente a cura della Parrocchia di S.Francesco.