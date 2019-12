Altomonte (Cs), proseguono le iniziative per le festività natalizie

"C'è un filo rosso che tiene insieme, idealmente unite tra loro, come perle di una collana preziosa, gli eventi della programmazione socio-culturale delle Feste natalizie: la solidarietà. L'Amministrazione Comunale si è lasciata guidare da questa ispirazione, dalla valorizzazione dei talenti alla promozione dei valori dell'accoglienza, fino all'attenzione per le categorie più deboli, per la redazione e costruzione del cartellone delle iniziative che si concluderanno nel nuovo anno, sabato 4 gennaio 2020". È quanto dichiara il dindaco Giampiero Coppola ringraziando il mondo dell'associazionismo e della chiesa per aver inteso condividere metodi, scelte, contenuti ed obiettivi; gli assessori Elvira Berlinghieri (Pubblica Istruzione) ed Emilia Romeo (Servizi sociali) e il consigliere comunale Maria Piraino per il lavoro fatto per organizzare e coordinare le iniziative e calendario.

I prossimi appuntamenti. Venerdì 27 dicembre, l'English School di via Aldo Moro, dalle ore 16, ospiterà la proiezione del film per Natale The true spirit of Christmas, promosso dall'associazione Global Mind APS e dalla Josh Gaspero Library. Il sodalizio, giovedì 2 gennaio, presso la stessa sede e alla stessa ora, presenterà i lavoretti di Natale per bambini Fun Crafts.

Famiglie insieme per il capodanno. È questo il tema dell'iniziativa con buffet e tombolata promossa dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo che si terrà domenica 29 dicembre, all'oratorio Son Biagio Serio.

Sabato 4 gennaio 2020 i bambini delle contrade, insieme ad un gruppo di boy scout, animeranno le vie con il corteo Contrade ospitali – la candela della speranza. Si parte alle ore 10. – Dalle ore 11, invece, all'Hotel Food & Drink di via Aldo Moro si degustano i Pancakes con la Befana.