Crosia (Cs), raccolta porta porta: no umido a Natale

Porta a Porta, cambia il calendario. In occasione della festività del Natale, domani (Mercoledì 25 Dicembre) il consueto giro per la raccolta dell'umido non verrà effettuato. La frazione organica sarà invece ritirata Giovedì 26 Dicembre 2019 insieme all'indifferenziata, secondo programma.

È quanto fa sapere il responsabile dell'ufficio ambiente comunale, invitando i cittadini e gli esercenti, nella giornata di domani, a non conferire la frazione umida davanti alle porte delle abitazioni e nei pressi delle attività commerciali.

La raccolta dei rifiuti organici, dunque, sarà posticipata al prossimo Giovedì 26 Dicembre 2019.

L'Amministrazione comunale si scusa, sin da ora, con la cittadinanza per i disagi che potrebbero sorgere limitati, ovviamente, alla sola giornata di Natale, giorno in cui l'impianto di conferimento dei rifiuti di Bucita rimarrà chiuso per festività.

©Ufficio stampa e comunicazione istituzionale Comune di Crosia