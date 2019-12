Laino Borgo (Cs) premia i suoi figli migliori

Ci sono il giovane ricercatore, gli imprenditori illuminati e perseveranti, chi ha vocato la sua vita all'impegno culturale. Tutti accomunati dall'origine lainese e per essersi distinti nei loro campi di impegno quotidiano. Il Sindaco, Mariangelina Russo, stamane presso la sede della Casa Comunale ha conferito ben quattro attestati di merito che la città tributa ogni anno ai suoi figli più illustri.

Una cerimonia semplice ma carica di significato che ha l'obiettivo di sottolineare gli esempi positivi che si sono fatti strada tanto nel territorio comunale quanto in ambiti internazionali di ricerca. Così l'amministrazione comunale di Laino Borgo ha conferito, alla vigilia di Natale, gli attestati di merito a Maria Teresa Armentano, presidente dell'Associazione Culturale Aletheia "per l'impegno assiduo e meritorio nella promozione e diffusione della cultura sul territorio per aver dato vita al periodico locale "La voce del Borgo" e per le pregevoli iniziative culturali che hanno animato l'attività della biblioteca comunale"; a Prince Fernando della ditta Prince Ceramiche e Cannazzaro Giuseppe dell'omonima impresa perchè entrambi rappresentanti di impegni produttivi "annoverati tra le imprese storiche della nostra comunità per la lungimirante attività commerciale portata avanti sin dal 1969 con grande impegno, capacità e serietà contribuendo allo sviluppo economico del territorio comunale"; ed a Biagio Cosenza - giovane ricercatore - che con la sua carriera in giro per il mondo ha portato alto il nome della comunità. Vincitore di tre borse di studio conseguite presso le università di Stoccarda è stato poi protagonista di importanti studi sul calcolo ad alte prestazioni, compilatori, ottimizzazione software e su applicazioni multidisciplinari presso le università di Innsbruck, Berlino ed oggi docente presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno.

«Tutti personaggi che oltre a dare lustro a Laino Borgo posso essere esempio per i nostri giovani quali testimoni del saper fare, che permette di realizzare grandi traguardi personali e di sviluppo collettivo, uomini e donne che testimoniano come con sacrificio si può raggiungere ciò che si vuole, nel rispetto delle leggi».