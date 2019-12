Allerta meteo a Cosenza e nella sua provincia

Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi l'Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e che sta interessando tutto il territorio comunale.

Lo comunica il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza, attraverso la dirigente, Ing.Antonella Rino.

Vista l'evoluzione dell'evento pluviometrico e considerate anche le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sul territorio cittadino, la Protezione civile di Palazzo dei Bruzi ribadisce, in un avviso alla cittadinanza, l'adozione delle seguenti misure comportamentali:

- Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

- Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

- Porre estrema attenzione nell'attraversamento di sottopassi o ponti;

- Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

- Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

- Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di pericolo – si legge ancora nell'avviso - contattare i seguenti numeri:

VIGILI URBANI 0984 813760

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

Maltempo anche a Corigliano Rossano, attivato presso la sede della Protezione Civile il Centro Operativo Comunale (COC) in forma ridotta per gestire la fase di preallarme in vista del forte vento previsto. Il Sindaco Flavio Stasi informa che la macchina comunale sta monitorando l'intero territorio comunale e che non vi sono in corso pericoli e danni a cose e persone. L'Amministrazione Comunale invita la popolazione a prestare comunque massima attenzione a partire dalle ore 16 e per le prossime ore.

Il Sindaco precisa che qualsiasi segnalazione utile potrà essere comunicata direttamente al Centro Operativo Comunale ai numeri 0983-516141, 0983-516138 e 0983-516139.