Il Maestro Gerardo Sacco riceve la cittadinanza onoraria a Diamante

Giunge l'ennesima espressione di gratitudine per il Maestro Gerardo Sacco che, venerdì 20 dicembre, presso il Museo DAC, ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Diamante.

A conferirgli il riconoscimento il sindaco, Sen. Ernesto Magorno, con una laudatio tenuta dal Prof. Nuccio Ordine, Ordinario di Letteratura Italiana presso l'Unical.

"Disegnare, incidere, plasmare rappresentano per Gerardo una gioia che, in un'epoca in cui stiamo perdendo la memoria lasciando predominare l'odio, gli permette di recuperare il rapporto col passato e celebrare l'umanità" ha affermato Ordine paragonando il percorso del Maestro a quello di Ulisse verso Itaca, ove il successo non è l'approdo bensì l'esperienza vissuta per giungervi.

"Partire da zero, arrivare in alto, perdere tutto, ricominciare: è proprio questo percorso che lo ha fatto diventare il grande Gerardo che tutti amiamo e conosciamo", così il docente universitario ha concluso la laudatio, che ha visibilmente emozionato Sacco.

"E' un riconoscimento per me importante, che rafforza il legame con la Calabria, terra che mi ha dato i natali e celebro sempre con le mie opere, ma soprattutto con la città di Diamante, con cui da anni collaboro, in particolar modo con l'Accademia del Peperoncino" ha dichiato Sacco, omaggiando i presenti di una sfilata dei suoi gioielli dedicati alla città di Diamante, senza mai dimenticare il suo mentore Franco Zeffirelli.