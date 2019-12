A San Donato di Ninea il Natale è solidale

Un sacchetto di biscotti a forma di stella e di albero di Natale fatti a mano dai ragazzi con sindrome di Down della Cooperativa Sociale Volando Oltre. Un pandorino per ciascun bambino donato dalla Mamma di Davide, ragazzo prematuramente scomparso in un incidente stradale. I prodotti da forno, tradizionali cadeaux delle feste, a San Donato di Ninea si caricano di significato per educare i più piccoli alla solidarietà e all'inclusione sociale.

Questi speciali regali sono stati consegnati alla comunità scolastica dal Sindaco Jim di Giorno e dall'assessore Giovanna Spingola in occasione della tradizionale recita di Natale che tra filastrocche, canti e coreografie rappresenta l'occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri.

Il Primo Cittadino e l'assessore hanno ringraziato la mamma di Davide per l'omaggio ai bambini e consegnato per tramite degli studenti il messaggio di buone feste alle famiglie.