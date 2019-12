Acquaformosa (Cs), iniziativa solidale dell’associazione ‘Don Vincenzo Matrangolo’ per il popolo albanese colpito dal terremoto

Giovedì 19 dicembre l'Associazione Don Vincenzo Matrangolo di Acquaformosa ha organizzato una tombolata di solidarietà per il popolo albanese.

"È stata una gran bella serata all'insegna dell'allegria con un solo scopo-commenta il Presidente, Giovanni Manoccio-aiutare un popolo in difficoltà. Sono grato a tutti coloro i quali hanno partecipato a questo momento, la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'associazione i Sindaci e gli Amministratori dei vari progetti: Acquaformosa,San Basile, San sosti, San Benedetto Ullano ,San Giorgio Albanese Vaccarizzo Albanese, Firmo, Cerzeto(tutti di origine arbreshe) e San Sosti. Il raccolto della serata è stato di 1.048,00Euro che saranno devoluti ad un associazione albanese che si occuperà di gestirli per il bene comune. Siamo vicini ai nostri fratelli albanesi e, con questo piccolo gesto, vogliamo far loro una mano per risollevarsi dai tremendi fatti delle scorse settimane".

