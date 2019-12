“Buone Feste cosentine”, l’assessore Succurro: “Bene luci d’artista di Corso Mazzini dedicate ai bambini”

Mentre proseguono le "Buone feste cosentine", il nutrito programma di manifestazioni natalizie messo a punto dall'Amministrazione comunale anche per quest'anno, l'Assessore alla comunicazione, turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro esprime un plauso alle luci d'artista dedicate ai bambini e che fanno bella mostra di sé in questi giorni sull'isola pedonale.

"Grazie alla sensibilità dell'imprenditoria privata che è stata accanto all'Amministrazione comunale per allestire comunque, nonostante la particolare contingenza economica che sta vivendo il Comune, le luci d'artista sull'isola pedonale, è stato possibile – sottolinea Rosaria Succurro - dedicare ai cittadini più piccoli, sui quali la magia del Natale esercita particolare fascino e richiamo, un percorso di pupazzi e personaggi a loro molto cari che conferiscono al corso principale della città un aspetto gioioso e multicolore. Sono certa che saranno in tanti a visitare in questo periodo la nostra città che, grazie all'impegno e all'azione amministrativa del Sindaco Mario Occhiuto, è divenuta sempre più attrattiva. Sarà l'occasione per apprezzare le bellissime luci d'artista dell'isola pedonale".