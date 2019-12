Firmo (Cs), in auto con 150 grammi di cocaina: arrestato

I carabinieri della Stazione di Mirto Crosia hanno arrestato, a Firmo, un uomo trovato in possesso di 150 grammi di cocaina. L'uomo, di nazionalita' straniera e domiciliato a Rossano, e' stato fermato per in controllo mentre viaggiava a bordo di un'auto e trovato in possesso di 150 grammi di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 40.000 euro.

Dettagli Creato Sabato, 21 Dicembre 2019 17:39