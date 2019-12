Chiuse indagini per incendio bosco estate 2017 nel Cosentino, cinque indagati

La Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini sull'incendio che nell'estate del 2017 distrusse migliaia di ettari di bosco in localita' Paoleparto nel comune di Longobucco. Cinque sono le persone indagate: tutti direttori operazioni di spegnimento (Dos) che si sono visti recapitare, in queste ore, dai Carabinieri forestale l'avviso di conclusione indagini. Il lavoro dei militari, attraverso cui e' stata svolta una ricostruzione storica degli eventi che hanno riguardato il vastissimo incendio che ebbe inizio il 25 luglio e termino' il 19 agosto del 2017, sono state coordinate dal Procuratore Eugenio Facciolla. "Dalle indagini e' emerso - e' scritto in una nota - che gli indagati, quattro di Calabria Verde e uno dei Vigili del fuoco, in qualita' di Dos cagionavano, per colpa, un disastro ambientale operando con negligenza e imperizia nella gestione e conduzione delle operazioni di spegnimento, attestando in piu' riprese contrariamente al vero che il rogo si era spento e gestendo le squadre antincendio intervenute e i mezzi in modo incongruo, confuso e inefficace sul territorio.

Inoltre, redigendo le schede che caratterizzano ogni incendio in modo approssimativo e incompleto cosi' da non consentire agli operatori montanti di gestire correttamente mezzi e uomini dell'antincendio. Un rogo vastissimo che ha provocato alterazione irreversibile dell'ecosistema dell'area". L'evento incendiario desto' non poco allarme sociale e ingenti danni l'erario e' stato ripercorso anche con l'acquisizione materiale video e fotografico. Le fiamme provocarono la distruzione di 3.885 ettari di territorio boschivo, di questi 1.033 dei quali ricadenti nell'area del Parco Nazionale della Sila e per la rimanente parte di proprieta' private, di enti e della Regione Calabria.