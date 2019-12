Porto di Corigliano-Rossano, 8 mln per banchina crocieristica: Stasi soddisfatto

"Porto, 8,1 milioni per la realizzazione della banchina crocieristica. La Città è stata inserita nel Piano Operativo Triennale 2020 – 2022. Prossimo step, promuovere l'avvio in tempi celeri del complesso iter autorizzativo".

Ad esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto è il Sindaco Flavio Stasi che oggi (venerdì 20) ha partecipato alla riunione del Comitato dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Tra le opere in programma anche il collegamento viario con la zona ASI, necessaria per integrare le misure della Zona Economica Speciale (ZES).

Per quanto riguarda alaggio e varo ed altri servizi da realizzare o attivare nel Porto, il Sindaco ha chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico con l'Autorità Portuale e la Capitaneria. Sarà fissato a metà gennaio.

"Illuminazione interna al Porto (banchina pescatori e torri faro) e approvvigionamento idrico a servizio delle imbarcazioni, all'inizio del prossimo anno - aggiunge il Primo Cittadino - dovrebbe concludersi la fase progettuale. Abbiamo appreso che l'iter è in ritardo rispetto ai programmi concordati con l'Autorità Portuale a causa di una gara andata deserta. Subito dopo quella data si procederà con l'affidamento dei lavori. La consegna delle opere è prevista per la prossima primavera".

L'importante riunione del Comitato Portuale è stata occasione per iniziare a discutere delle prospettive di sviluppo del porto di Schiavonea e della esigenza di diminuire i costi di attracco, che al momento rappresentano una vera e propria zavorra per la nostra infrastruttura.