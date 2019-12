Abate (M5S Senato): "Ad aprile luce e acqua in tutto il porto di Corigliano-Rossano"

"Seconda aggiudicazione andata a buon fine: c'è il progettista. A fine gennaio avremo il progetto e ad aprile avremo luce e acqua in tutto il porto di Corigliano Rossano e non sono sulla banchina dei pescatori".Lo sostiene Rosa Silvana Abate (M5S Senato).

"È con grande gioia che annuncio questa grande novità dopo che nei giorni scorsi avevo ricevuto una nota dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, dopo le mie ripetute sollecitazioni, in merito al Porto di Corigliano Rossano sito in località Schiavonea dal quale emergeva come una parte dei lavori siano in corso mentre altri partiranno appena saranno concluse le procedure di gara. Una di queste si è conclusa proprio in questi giorni e quindi ora posso dare ufficialmente la notizia. Un'altra pratica che si chiude con successo e un grande regalo di Natale per i pescatori e per tutto l'indotto economico che ruota intorno alla struttura di Schiavonea".