Corigliano Rossano (Cs), il Comune lancia il patto per favorire la lettura

Favorire la diffusione del libro come strumento di emancipazione, individuare soggetti che vogliano partecipare al gruppo di promozione culturale Patto Locale per la Lettura. Dare vita a una rete territoriale volta ad incrementare gli indici di lettura fra i cittadini di Corigliano-Rossano e del territorio. La Giunta ha dato atto di indirizzo ai competenti uffici comunali per la costruzione del Patto.

A darne notizia, con il sindaco Flavio Stasi, è l'assessore alla Città della cultura e della solidarietà Donatella Novellis ribadendo "l'impegno nella promozione della cittadinanza attiva, attraverso occasioni di incontro e opportunità di crescita socio-culturale e la diffusione della lettura come valore e strumento in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva".

Il Patto, redatto in collaborazione con la dirigente Tina De Rosis, si inserisce - si legge in un comunicato stampa del Comune di Corigliano Rossano - in un più ampio percorso di promozione del consumo culturale, soprattutto in quelle famiglie dove il livello di istruzione si attesta su un livello medio-basso.

I soggetti pubblici o privati operanti nel settore che vogliono aderire dovranno manifestare interesse presentando domanda sottoscritta dal legale rappresentante ed inviarla tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o presentarla a mano presso gli uffici del Protocollo in Via B. Abenante Palazzo Garopoli Area Urbana di Corigliano e Piazza SS Anargiri Area Urbana di Rossano, allegando il documento d'identità del dichiarante. Verranno prese in considerazione solo le domande presentate entro venerdì 31 gennaio.