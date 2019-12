Sanità, Occhiuzzi (Liberaldemocratici): "Basta fare campagna elettorale sul punto nascita di Cetraro"

"Puntuale come un orologio svizzero arriva la comunicazione di Cotticelli che non ci sarà nessuna autorizzazione alla spesa per adeguare il reparto di Maternità a Cetraro, ergo il punto nascita non sarà aperto. E' ora che i politici di Cetraro, che si stanno prodigando in prima persona per la risoluzione del problema sanità, smettano una volta per tutte di vendere fumo e prendersi meriti e applausi preventivi alla risoluzione del problema. Come esponente dei Liberaldemocratici Italiani mi chiedo: c'era davvero bisogno di strombazzare su ogni mezzo di comunicazione il grande successo ottenuto per la riapertura del punto nascita nell'incontro con il commissario alla Sanità? Siamo seri una volta per tutte! Se la Sanità è un problema serio, e lo è, allora basta furbate politiche e cerchiamo la strada giusta tutti insieme. Non c'è campagna elettorale che tenga. La salute è al primo posto. D'altronde i risultati portati a casa dal Sindaco (con i suoi finti incatenamenti e finte occupazioni della cittadella regionale) e company dal 4 agosto in poi si vedono. Chiusure e minacce di chiusure. È giunta davvero l'ora di fatti e non chiacchiere per usare le parole di qualche politico lungimirante". Lo afferma, in una nota, Francesca Occhiuzzi, coordinatore Provinciale Cosenza Liberaldemocratici.

