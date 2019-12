Cosenza, i Phonendo Boys & Girls debuttano con "Sogno di una notte di mezza estate"

Domani, 20 Dicembre, presso il Teatro Rendano di Cosenza alle ore 20.30 andrà in scena "Sogno di una notte di mezza estate" reinterpretato dai Phonendo Boys & Girls, un gruppo di medici prestati alla recitazione da almeno 9 anni. Guidati dalla regia di Lucia Catalano, in collaborazione con la compagnia AttorInCorso A.P.S., andranno sul palco per sostenere i progetti di OncoRosa, un'associazione di Volontariato per Malati Oncologici senza scopi di lucro con sede presso l'Unità Operativa di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero " Annunziata" di Cosenza.

<A seguire, sulle coreografie della celebre Carolyn Smith, si esibiranno 15 pazienti oncologiche guidate dal maestro cosentino Mario Palermo, campione italiano di danze latino-americane, che partecipano al progetto nazionale Dance4Oncology (D4O), un percorso dedicato a pazienti oncologici che permette di migliorare l'umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere attraverso il ballo, ottenendo benefici immediati.