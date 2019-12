San Pietro in Guarano (Cs): rubati amplificatori per recita Natale, i carabinieri li ricomprano

Pochi giorni fa, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Luigi Settino" di San Pietro in Guarano-Castiglione Cosentino (Cosenza), Rosanna Rizzo, si era recata alla stazione dei Carabinieri di San Pietro in Guarano per denunciare un furto avvenuto nella scuola dell'infanzia posta nella frazione Padula. Ignoti avevano rubato la cassa acustica dei bimbi e la pen drive contenente le canzoni natalizie, lasciando i piccoli allievi sprovvisti degli strumenti utili a festeggiare Natale. Sono partite le indagini del caso, ma intanto i due marescialli della stazione, Danilo Vitale e Luigi Trombetta, hanno deciso di farsi carico dei costi della cassa, acquistandone una e donandola alla scuola. Un atto particolarmente apprezzato dalla dirigente scolastica e da tutto il corpo insegnante, che hanno deciso di divulgare quanto avvenuto. Grati ai militari anche i genitori dei bambini.

