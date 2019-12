Nell'esprimere compiacimento per l'iniziativa dell'Amministrazione comunale e dell'Assessore Matilde Lanzino Spadafora relativa alla visita gratuita, a beneficio dei bambini delle case famiglia, alla mostra immersiva "Il Natale con Pinocchio", in corso al Museo Multimediale di Piazza Bilotti", la Commissione consiliare welfare e sanità, presieduta dalla consigliera comunale Maria Teresa De Marco, precisa che non più tardi di qualche giorno fa la stessa iniziativa era stata approvata all'unanimità dalla commissione.

La scelta di destinare ai bambini delle Case famiglia gli ingressi gratuiti alla mostra su Pinocchio – si legge in un comunicato stampa del Comune di Cosenza - è stata assunta dalla Commissione dopo aver interloquito con i responsabili delle stesse che hanno consigliato di evitare, come era accaduto gli altri anni, di regalare, con il contributo autonomo dei singoli consiglieri della commissione welfare, giocattoli di cui i bambini ospiti sono già forniti. E' stata proprio la Commissione welfare ad immaginare quest'anno che i ragazzi e le ragazze delle Case famiglia della città potessero fruire gratuitamente della partecipazione alla mostra del Museo multimediale "Il Natale con Pinocchio", utilizzando per il trasporto gli scuolabus messi a disposizione dall'Amaco.