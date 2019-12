Corigliano Rossano (Cs), programmate isole pedonali nelle domeniche del periodo natalizio

"Isole pedonali sulle Vie Nazionale di entrambe le aree urbane di Corigliano-Rossano. Nelle domeniche del periodo natalizio, le strade principali verranno animate da eventi e spettacoli promossi dalla rete commerciale. Questo è quanto concordato negli incontri, avvenuti negli scorsi giorni presso la sala giunta di Palazzo Garopoli e la sede della Protezione Civile di viale S.Angelo, tra il Comune e le rappresentanze dei Comitati dei commercianti". A darne notizia sono l'Assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo e l'Assessore alle Finanze Giovanni Palermo sottolineando come con i Comitati dei negozianti si sia avviato un proficuo percorso di collaborazione. A loro, anche al nome del Sindaco Flavio Stasi presente ai due incontri, ribadiscono il ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale, per l'impegno con il quale promuovono gli interessi della città rendendola, con le loro proposte commerciali, attrattiva e competitiva.

"L'accordo raggiunto con gli imprenditori- precisano gli Assessori- nasce dall'interesse alle tematiche ambientali ma soprattutto dalla volontà di rendere i principali centri urbani della città, moderni, fruibili e al pari di quelle delle altre città europee. I commercianti inoltre - concludono gli Assessori - hanno accolto di buon grado la proposta dell'Amministrazione e hanno anche deciso di vivacizzare le vie dello shopping con eventi e spettacoli, paralleli a quelli già in programma e organizzati dal Comune. Per il momento, uscirà la programmazione relativa alle festività ma si pensa ad estendere il progetto a tutte le domeniche dell'anno".

Nel centro urbano di Corigliano l'isola pedonale sarà istituita da Via Aleardi fino all'intersezione tra via degli Albanesi e piazza Maria SS delle Grazie.

Nell'area urbana di Rossano dall'incrocio di via Margherita a piazza Bernardino Le Fosse. I veicoli che transitano su via Margherita, giunti all'incrocio con via Nazionale avranno l'obbligo di proseguire dritto in direzione di marcia Via Torre Pisani. Quelli che provengono da via Busento avranno l'obbligo di svoltare a destra nella stessa direzione. Chi proviene da Via della Repubblica o via Torre Pisani e transita su via Margherita, sarà obbligato a svoltare per Piazza Bologna.

Isola pedonale in via Michelangelo. Sarà attiva di domenica dalle ore 18 alle 22, nel tratto compreso tra le due rotatorie di via Aldo Moro e via Galeno.

Tutti i veicoli in transito su via Bozzi, giunti alla rotatoria hanno l'obbligo di procedere per via Galeno o via Nestore Mazzei. Allo stesso modo, provenendo da via Galeno si potrà proseguire per via Buozzi o svoltare per via Mazzei.

Tutti i veicoli provenienti da via Ippocrate, giunti alla rotatoria di Via Aldo Moro dovranno procedere sulla stessa via. I veicoli provenienti da via Sibari dovranno procedere per via Ippocrate/piazza Montalti.