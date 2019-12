Cosenza, va deserta la seduta del Consiglio comunale: riconvocato per domani

La seduta del Consiglio comunale di Cosenza, in programma questa mattina, è andata deserta per il mancato raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo ha riconvocato l'assemblea cittadina per domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10,30, in seduta ordinaria di seconda convocazione.

Dettagli Creato Giovedì, 19 Dicembre 2019 14:06