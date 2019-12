‘Fridays For Future Cosenza’: al via gli incontri con gli studenti

"Tu aiutaci a farlo. Ci appelliamo agli studenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza. Possiamo dire che i #globalstrike promossi quest'anno da Fridays for Future, in Italia e nel mondo, così come le richieste che sono state avanzate, hanno costretto la classe politica a muovere qualche passo nella giusta direzione. C'è ancora tanto da pedalare prima di partire per la #COP25. Il Ministro dell'istruzione Fioramonti ha firmato un Protocollo d'intesa fra Ministero e ASViS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che ha poi avuto diffusione nelle scuole. Le scuole sono state invitate a dotarsi di Comitati Paritetici di Coordinamento. Cosa sono i Comitati Paritetici? Luoghi in cui studenti e docenti insieme dovranno incontrarsi, discutere e proporre alla scuola percorsi formativi e attività didattiche sul tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile.

"Con il Liceo Pitagora di Rende faremo partire a gennaio un primo progetto formativo nel quale chiediamo a tutte le classe e a tutti gli studenti di esprimersi sulla loro idea di scuola del futuro con creatività. Domani incontreremo appunto gli studenti e le studentesse del Pitagora a Piazza Matteotti per organizzarne la preparazione e capire anche i prossimi passi. Invitiamo gli studenti e i docenti interessati a iniziare anche nella loro scuola un percorso, in primo luogo di sensibilizzazione, a contattarci (sulle nostre pagine social o attraverso email) per dar luogo ad assemblee pubbliche di avvicinamento e ascolto e poi magari avviare insieme un lavoro collettivo. Noi vogliamo costruire la scuola del futuro. Tu aiutaci a farlo!". E' quanto si legge in una nota di 'Fridays For Future Cosenza'.