Cosenza: il 20 dicembre il Premio cultura d'impresa Unsic

Venerdì 20 dicembre si terrà la tredicesima edizione del Premio cultura d'impresa, con riconoscimenti assegnati a calabresi che con la loro opera si sono distinti in diversi campi. La manifestazione si terrà nell'ambito della tradizionale assemblea di fine anno dell'Unsic di Cosenza.

L'Hotel delle Ceramiche di Montalto Uffugo, a partire dalle 18,30, ospiterà la serata-evento dell'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori.

La prima parte sarà dedicata all'assemblea, accompagnata dal workshop moderato dal giornalista Piero Cirino, sulla promozione del progetto Plastic free, cui l'Unsic ha aderito ufficialmente.

Vi prenderanno parte: Carlo Franzisi, presidente Unsic Cosenza; Pietro Caracciolo, sindaco di Montalto Uffugo; Emilio D'Acri, assessore alla Cultura di Montalto Uffugo; Francesca Abbruzzese, assessore alle Attività produttive del Comune di Acri; Emilio Servolino, presidente dell'associazione Assaporagionando; Giovanni Misasi, presidente dell'associazione Biologi senza frontiere.

Si arriverà, dunque, alla consegna dei premi per la Legalità, il Sociale, la Comunicazione e l'Arte e la conoscenza.

Ecco i premiati di quest'anno: Anton Giulio Grande (Premio cultura d'impresa), Riccardo Giacoia (Premio cultura d'impresa per la comunicazione), Antonio Perrellis (Premio cultura d'impresa per il sociale), Vincenzo Chindamo (Premio cultura d'impresa per la legalità) e Aurora Luzzi (Premio cultura d'impresa arte e conoscenza). A tutti loro verrà consegnata una creazione del maestro Silvio Vigliaturo.