Processione Achiropita a Corigliano Rossano (Cs), divieti e modifiche alla viabilità

"Eventi delle Feste, cambia la viabilità. Domenica 22, per la 4° edizione del Mercato di Natale, promosso dall'Associazione Commercianti Bizantini, dalle ore 7 alle ore 14 divieto di sosta ed interdizione al traffico su viale Luca De Rosis, dall'incrocio di via Nazionale fino ai semafori, all'incrocio di via Maiorana. – Giovedì 26, giorno di Santo Stefano, saranno istituiti divieti nel centro storico dell'area di Rossano, lungo il percorso della processione per la Madonna Achiropita". È quanto contenuto nelle due ordinanze firmate oggi (mercoledì 18) dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato.

Domenica 22 i divieti interesseranno anche le vie Maiorana (da incrocio con via De Rosis a via Volta), da via Maiorana a via Marco Polo, il tratto di via Nazionale (dall'incrocio di Via Sibari a viale De Rosis), via Ferraris, da via Escrivà fino a via Maiorana.

Sarà chiusa l'area mercatale di via Volta, via Torricelli, via Meucci, via Barsanti, via Da Gubbio. I veicoli diretti alla stazione ferroviaria e su viale S.Angelo, provenienti da via Nazionale, dovranno proseguire per via Sibari, via Aldo Moro, viale Michelangelo, via Galeno, incrocio via Torre Pisani, via della Repubblica, via dei Bizantini con svolta a destra per via dei Normanni, via Margherita, via Carducci, con svolta a sinistra per via Luca De Rosis.

I residenti di Via Volta, via Maiorana e via Barsanti potranno raggiungere le proprie abitazioni da via Da Gubbio.

Giovedì 26, dalle ore 10 e fino a terminata esigenza sarà istituito il divieto di sosta dei veicoli ed il temporaneo transito alla circolazione stradale su piazza Duomo, via Mons. Ciro Santoro, via Minnicelli, Porta Cappuccini, viale Santo Stefano, piazzetta Ciampa di Cavallo, via S.Nilo, corso Garibaldi, piazza Santi Anargiri, via Labonia.