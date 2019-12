Castrovillari (Cs), il 19 dicembre la quinta edizione di “Natale sotto le strenne”

Giovedì 19 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12,30e dalle ore 15 alle ore 20,30, presso il cinema teatro Vittoria del capoluogo del Pollino si terrà la quinta edizione di "Natale sotto le strenne...dove l'arte diviene solidarietà" per affermare i concetti di gratuità e partecipazione inclusiva nei quali è sempre più necessario rispondere concretamente al bisogno che chiama.

Il consueto appuntamento di condivisione si tiene con le Scuole di Castrovillari, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, nel quale prende vita un caratteristico mercatino di Natale reso pure quest'anno dalla partecipazione dei Babbi Natale del Vespaclub del posto, dei piccoli del Gruppo folkloristico "Città di Castrovillari" e del Centro Anziani "L'Amicizia".

Il ricavato sarà devoluto a favore di "Casa Betania" e "La Casa di Y'shua".

Un momento atteso quanto realizzato con scrupolosità ed amore, come reso da altre associazioni in questi giorni, per affermare l'urgenza di dare risposte concrete ed umane in un mondo sofferente per troppi disagi e, purtroppo, anche distratto.

Da qui le iniziative, che sono piccole gocce importanti per opere attuali ed urgenti come non mai, determinanti per il bene comune: una questione, quanto mai, vicina a noi ed a portata della vita che influisce non solo sulla nostra esistenza ma,soprattutto, là dove siamo e dove possiamo dare un contributo.Gesti di accoglienza diffusa ed una questione di sguardo che attendono solo generosità e un prodigarsi senza indugi. Questo pure l'invito.