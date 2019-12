Cosenza, si conclude “Calabria High Tech. Primo Business Forum Italia Canada sull’Intelligenza Artificiale”

Con un workshop serrato si è conclusa lo scorso 16 dicembre, in Camera di Commercio di Cosenza, l'iniziativa Calabria High Tech - Primo Business Forum Italia Canada sull'Intelligenza Artificiale, finanziato con fondi PAC dal Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria e realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Cosenza e della Camera di Commercio Italiana in Canada.

Il progetto, che si è protratto per circa un anno, ha visto diverse fasi, tutte molto significative per le imprese partecipanti. Attraverso il bando apposito della Regione Calabria, le imprese che sfruttano o costruiscono sistemi di intelligenza artificiale hanno beneficiato del supporto specialistico della Camera di Commercio Italiana in Canada, affiancata dalla Camera di Commercio di Cosenza.

Nella fase successiva alla call pubblica, le imprese che ricadevano nelle filiere di applicazione dell'intelligenza artificiale scelte per il primo forum Italia-Canada i.e. Life Sciences, Fintech/E.Commerce, Mobility, Industry 4.0 hanno potuto partecipare al Forum che si è tenuto a Montreal nel mese di settembre 2019.Il percorso di accompagnamento al Forum è stato costruito su misura per ciascuna delle imprese partecipanti e questo ha reso l'iniziativa di assoluto successo.

Le imprese che hanno potuto recarsi in Canada sono Alterafabrica: che ha elaborato un innovativo sistema di gestione documentale analisi delle problematiche della gestione che prevede la ''dematerializzazione'' attraverso QR code multidinamico e utilizza meccanismi di machine learning;Biotecnomed, il Polo di ricerca e sviluppo in Biotecnologia e Lilfe Sciences che è specializzato nella analisi big data per la diagnostica delle malattie attraverso il machine learning; Altilia Spin off dell'Unical i cui servizi sono legati alle soluzioni IA (Augmented Intelligence: AI for Finance, AI for Commerce, e Cognitive Automation Solutions etc.) attraverso MANTRA Augmented Intelligence Platform™, una tecnologia per Big Data Analytics e Intelligenza Artificiale.

A Montreal queste imprese hanno potuto partecipare al Forum al fianco di professionisti e studiosi internazionali e di alto profilo, e ad una media di nove incontri b2b. I b2b sono stati minuziosamente preparati e gli interlocutori canadesi sono stati scelti con attenzione al fine di rendere ciascun incontro il più proficuo possibile. Di fatto le imprese calabresi si apprestano a concludere accordi di partenariato, di scambio di personale e di finanziamento con le imprese e gli acceleratori incontrati a Montreal.

L'impresa DLV System altro SpinoffUnical, che si occupa di sistema gestione basi dati e knowledge management attraverso AI, ha avuto invece la possibilità di partecipare ad un processo di mentoring personalizzato ed altamente specializzato che ha innescato dei significativi cambiamenti in seno soprattutto alle attività di comunicazione dell'azienda. Questi cambiamenti la renderanno pronta ad aggredire il mercato canadese nel prossimo futuro.

Il Workshop nella Camera di Commercio di Cosenza, che aveva valenza di follow-up, ha visto la partecipazione delle imprese del programma della Regione Calabria, nonché della Camera di Commercio Italiana in Canada, dell'acceleratore canadese Holt e della Regione Calabria stessa.

Il presidente della Camera di Commercio intervenuto all'inizio dei lavori ha inteso conoscere gli esiti dell'iniziativa e ha dichiarato: "Il progetto di internazionalizzazione di un settore importante e strategico come quello dell'intelligenza artificiale, così come costruito dalla Regione Calabria, è un unicum nel panorama nazionale. Le sinergie e la collaborazione istituzionale e pubblico-privata che si è costruita con questa iniziativa sono state portate all'attenzione del sistema camerale ed hanno ricevuto il plauso dell'Unione delle Camera di Commercio. Mi auspico che non rimanga un'iniziativa isolata, ma che piuttosto il progetto possa allargarsi alla partecipazione di altre istituzioni ed imprese della nostra regione permettendo la partecipazione di nuove start-up ed il consolidamento delle azioni di export intraprese dalle imprese presenti oggi."

Anche gli imprenditori si sono detti soddisfatti dell'esperienza ed hanno richiesto continuità nelle iniziative strategiche di supporto all'export delle imprese innovative calabresi, una maggiore integrazione dei partenariati pubblico-privati e risorse mirate per iniziative di internazionalizzazione.

Il Dirigente Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria Menotti Lucchetta ha confermato l'assoluto successo dell'iniziativa ed ha confermato lo sforzo che la Regione Calabria ha profuso nel settore dell'innovazione tecnologica attraverso i Programmi Operativi Regionali 2014-2020.