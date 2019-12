Il 19 dicembre fa tappa a Cosenza il Green Days Tour

Farà tappa domani, giovedì 19 dicembre, a Cosenza, il "Green Days Tour", l'iniziativa no profit, alla sua prima edizione, ideata e proposta dall'Associazione Diritti Nazionali Associati e concepita per sensibilizzare le coscienze sull'emergenza emissioni e sulla tutela dell'ambiente. A dare il proprio supporto, tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, decisi a realizzare il "giro d'Italia a staffetta" a cavallo di scooter elettrici superleggeri a emissioni zero e sui quali verranno percorsi, in soli venti giorni, oltre 5.000 km, fino al gran finale in piazza San Pietro, a Roma, dove il 22 dicembre il maratoneta Modestino Preziosi giungerà correndo accanto al prototipo di motorino utilizzato nel tour. Al progetto hanno aderito 80 città e tra queste anche Cosenza. Il "Green Days tour" è partito il 3 dicembre scorso da Milano con il comico Andrea Pucci a fare da testimonial.

A Cosenza, invece, il testimonial sarà lo stilista calabrese Giuseppe Fata, orgoglio italiano pluridecorato all'estero. Riconosciuto come "Il genio dell'arte sulla testa" anche dalla Haute couture parigina, che l'ha premiato alla Fondation "Maison de l'Italie" Cité Internationale Universitaire de Paris con il premio Bronzi di Riace, Fata, nel corso della sua carriera, ha lavorato con personaggi di fama internazionale come la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci, durante il Festival Internazionale del Cinema di Roma, ed ha collaborato anche con Sean Connery, Nicole Kidman e Monica Bellucci. L'head sculpture design Giuseppe Fata ha inoltre firmato l'immagine di vere e proprie star della musica e del cinema come, tra gli altri, Dionne Warwick, Randy Crawford, Bryan Ferry, Lionel Richie, Claudia Cardinale, Anastasia e Lenny Kravitz.

Domani a Cosenza, Giuseppe Fata sarà ricevuto, alle 9,30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi dagli Assessori Loredana Pastore e Rosaria Succurro. Subito dopo, in Piazza dei Bruzi, la partenza della tappa calabrese del "Green Days tour" che da Cosenza lo condurrà nelle altre città della regione per aderire alla campagna di sensibilizzazione per la salvezza del pianeta.