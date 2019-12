Fermo restando quelli che sono gli elementi certi su cui si basa il soccorso, sicuramente la mappa sinottica DGR 135/2015 si pone come strumento statico che permette agli operatori del soccorso di avere, nell'immediato, certezza della tipologia di disabilità. Al contempo il modello di intervento si pone come elemento che deve dare una scala di priorità gerarchica in base alle specifiche gravità di disabilità.

Dalla Conferenza di servizio avute nel comuni di Casali del Manco dell' 11 Aprile 2019 è emerso con riferimento al modello di intervento che esso si interseca in maniera trasversale con l'evento stesso e con la realtà che può essere oggetto di valutazione dinamica da parte dei soggetti addetti al soccorso.

Nella conferenza di Servizio del 25 Ottobre 2019 convocata dal comune di Frascineto per dare seguito all'attività di pianificazione e richiamando l'art.11 della convenzione ONU del 2006 " richiama che in Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l'impegno a prendere

"Omissis......tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali".

La federazione FISH Calabria propone un documento nel quale si afferma che "Sicuramente un canale prioritario va pensato per le persone con disabili attaccate ad un macchinario da cui dipende la propria possibilità di sopravvivenza nonché per le persone che vivono da sole in un' abitazione.

A seguire va posta l'attenzione sulle pluri-disabilità, le disabilità intellettive e relazionali, le disabilità motorie e disabilità sensoriali con una particolare considerazione per le persone cieche e a seguire sorde." Tale proposta è stata Condivisa è fatta propria dalla federazioni FAND, dall'associazione Soccorso Senza Barriere e Forum Terzo Settore.

« da tutto ciò tramite la Delibera di Giunta Comunale del 17 Dicembre 2019, nella quale si approva lo speditivo del Piano di Protezione Civile, il Comune di Frascineto (CS) ha posto le basi per la Gestione dell'emergenza a tutela delle Persone con Disabilità, infatti nel proprio modello d'intervento elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale ha recepito le indicazione delle Federazioni FISH Calabria e Fand Calabria e dell'associazione Soccorso Senza Barriere, i Presidenti Nunzia Coppedè, Maurizio Simone e Gianfranco Pisano, presidenti rispettivamente della FISH Calabria (la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), di FAND Calabria ( Federazione tra le Associazioni nazionali delle Persone con Disabilità) e dell'Associazione SSB (Soccorso Senza Barriere),Intendono pertanto «ringraziare il Sindaco del Comune di Frascineto Angelo Catapano, il Vice Sindaco Angelo Prioli e il Consiglio Intero per l'impegno assunto, che rende il Comune di Frascineto il primo in Italia se non in Europa ad avere dato un segno tangibile di tutela delle persone con Disabilità, e che ha a cuore i propri cittadini, inoltre con tale atto l'amministrazione Comunale di Frascineto mette le basi per un futuro tavolo di lavoro che le Federazione FISH e FAND e l'associazione Soccorso Senza Barriere Chiedono al Capo Dipartimento di protezione Civile Nazionale perché tale atto venga adottato da tutte le Regioni d'Italia.