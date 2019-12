Unical, il 18 dicembre si presenta il movimento “Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali”

Si rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento con gli amici del Vernissage, che per questa edizione speciale si evolve in un "Convivium", una cena conviviale a tema "antica Roma".

Le associazioni "Carpe Diem", "Armonia e Contrasto" e "Vitambiente", anche per questo Natale organizzano l'evento a fine benefico,venerdì 20 dicembre a Lamezia Terme, stavolta però con una particolarità nella proposta che coinvolge non soltanto il gusto, ma tutti i sensi.

Main partner dell'evento è infatti "Imperivm", la catena di ristoranti di grande successo famosi perchè propongono menù tipicamente romani. Così nella "Convivisdegustatio" non potranno mancare salami, prosciutti, lonze e coppiette del mondo Imperivm, il pan pinsa e il pecorino romano Dop, l'hummus, la porchetta di Ariccia, le mezze maniche all'amatriciana e, per concludere, il "libumcatonis", una focaccetta le cui origini risalgono nientemeno che al 160 a.c.

Accanto al menù degustazione tematico, alcuni chef proporranno un coinvolgente show cooking. Il menu dell'antica Roma sarà affiancato da alcuni importanti vini in degustazione. Ad offrirli al Convivium sarà il cavaliere Antonio Malena, con la sua celebre cantina.

Anche la location del Convivium è assolutamente d'eccezione. Si tratta del Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme, un bene comune di straordinaria rilevanza storica e culturale, culla di grande tradizione e testimonianza di bellezza. L'evento è realizzato infatti in collaborazione con il Caffè Letterario del Chiostro.

Come ogni anno, non potrà mancare il momento dedicato alle arti figurative: saranno esposte infatti le opere delle pittrici Sonia Bellezza e Paola Gravina, le splendide sculture di Chiara Montebianco Abenavoli, mentre gli abiti realizzati dalla stilista Antonella Magro saranno indossati sulla passerella del Convivium da un'incantevole modella. La serata, inoltre, sarà "musicata" da un dj di grande esperienza, Domenico Viola, i cui live set in vinile sono già molto celebri alle cronache calabresi.

#Convivium è quindi un evento mondano a carattere conviviale che unisce la bellezza delle #arti al piacere di stare insieme degustando un'ottima cena accostata a vini di prestigio.

Tutto ciò al fine di favorire la #socializzazione ormai perduta nell'era del digitale. Un ritorno, dunque, ai sani strumenti che hanno caratterizzato la piacevole storia dell'uomo.

Come rinunciare a un buon bicchiere di vino dinnanzi ad uno squisito piatto della tradizioneed in una magica cornice? Arti, musica, tradizione: appuntamento venerdì 20 dicembre al Chiostro di Lamezia Terme!

Si ringraziano i partner dell'iniziativa a natura benefica: Imperivm, Cantine Malena, Conad Lamezia, TLC WEB, Intendo, Planet Multimedia, Fitness Zone Catanzaro,