Ripristinato il divieto dimora al sindaco dimissionario di Cariati (Cs)

Il Tribunale di Catanzaro - seconda sezione penale, dopo l'annullamento da parte della Cassazione di una precedente ordinanza, ha ripristinato il divieto di dimora a Cariati per il sindaco dimissionario Filomena Greco. Il provvedimento rientra nell'inchiesta della procura di Castrovillari nell'ambito della quale la Greco e' indagata per presunte irregolarita' nel rilascio di un permesso a costruire in sanatoria a favore di un gruppo imprenditoriale di cui fa parte il fratello. Il riesame, nei mesi scorsi, aveva revocato il divieto di dimora. Contro la decisione la Procura di Castrovillari aveva fatto appello in Cassazione che aveva annullato l'ordinanza. Adesso, i giudici di Catanzaro, con ordinanza depositata il 13 dicembre scorso, hanno ripristinato la misura cautelare facendo cosi' scattare la sospensione del sindaco da parte della Prefettura di Cosenza. Filomena Greco, pero', prima della decisione del Tribunale, aveva rassegnato le dimissioni il 10 dicembre. A partire da quella data il sindaco ha tempo 20 giorni per revocare la decisione che altrimenti diventa definitiva.

Dettagli Creato Martedì, 17 Dicembre 2019 18:12