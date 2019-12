Castrovillari (Cs), l’assessore Silella firma convenzione: 200 mila euro per il Castello aragonese

L'assessore alle politiche finanziarie e bilancio del Comune di Castrovillari, Maria Silella, per conto dell'Amministrazione municipale ha firmato oggi pomeriggio, a Catanzaro, presso la Cittadella regionale, la convenzioneche dota il Comune di un finanziamento di200mila europrovenienti dai fondi Por Calabria FESR 2014/2020 perilCastello Aragonese.

"L'ulteriore marcia - ha riferito a margine della sottoscrizione l'amministratrice- doterà meglio il maniero ormai punto strategico di riferimento di tanti eventi."

L'importo, ricevuto dalla Regione Calabria grazie - oltre che ad una intuizione dell'Amministrazione municipale- anche ad una sinergia istituzionale con il Ministero per i Beni Culturali, strutturerà il castello di arredi, poltrone e strumenti audio e video per la convegnistica e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

"L'obiettivo- ha affermato Domenico Lo Polito appena siglato il documento- renderàquesto monumento storico più attrattore turistico con le altre eccellenze architettoniche che configurano l'identità della cittàsulla strada del volersi far fruirecontinuamente tra ciò che offre e tramanda."

Queste somme si aggiungono a ulteriori 350mila euro, concessi con il bando dei "Borghi", la cui convenzione è stata sottoscritta alcuni giorni fa dal primo cittadino; questi serviranno, in particolare, per la sistemazione esterna del Castello aragonese con creazione di infrastrutture al servizio dello stesso e del centro storico.