Corigliano-Rossano (Cs), lavori argini Crati fermi: protestano abitanti delle frazioni Thurio e Ministalla

Protesta degli abitanti delle frazioni di Thurio e Ministalla, a cavallo dei territori di Cassano allo Ionio (Cosenza) e Corigliano-Rossano, nella Sibaritide, dove un anno fa, ma anche qualche giorno fa, a causa del maltempo, il fiume Crati e' esondato. Gli abitanti del luogo hanno occupato la strada statale 106 Jonica in segno di protesta per i lavori mai eseguiti agli argini del fiume. Il cantiere e' stato aperto, ma i lavori non sono mai iniziati, come lamentano i residenti, e questo mette a rischio le loro abitazioni e le attivita' economiche.

Dettagli Creato Martedì, 17 Dicembre 2019 14:08