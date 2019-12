Tirocini ‘Sila Greca’, stanziati 785 mila euro per la valorizzazione delle aree boschive

Dopo il successo della prima fase del progetto "Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca" i comuni di Campana, Bocchigliero e Longobucco, che hanno ideato e gestito il progetti, hanno ricevuto la notifica della Delibera di Giunta Regionale n. 527 del 14/12/2019 che stanzia ulteriori 785 mila euro per il prosieguo delle attività di formazione e training on the job.

Attraverso questa seconda fase del progetto pilota Sila Greca si garantiscono infatti altri 6 mesi di tirocinio, alle stesse condizioni economiche del precedente progetto, per i tirocinanti che hanno acquisito le qualifiche attraverso gli esami espletati nei primi giorni del mese di dicembre e che saranno sotto il diretto controllo degli Enti Comunali.

"Un grande risultato – ha commentato il sindaco di Campana Agostino Chiarello - che è stato possibile grazie alla continua interlocuzione fra noi sindaci dei tre comuni e il Dipartimento Lavoro ed Inclusione Sociale della Regione Calabria, grazie soprattutto al sostegno politico ed amministrativo del Presidente della Giunta Regionale On. Mario Oliverio, a cui va il nostro ringraziamento per l'attenzione prestata nei confronti delle aree interne e per la scelta programmatica di sollievo alla disoccupazione che ha da sempre contraddistinto il suo agire politico. Si tratta di una ulteriore dimostrazione di sinergia tra Regione e Comuni della Sila Greca che dimostra la bontà del nostro lavoro di programmazione e di concertazione per la lotta alla disoccupazione ed allo spopolamento; in particolar modo per Campana si tratta dell'ennesimo passo avanti verso un comune più attraente e produttivo, come già unanimemente riconosciuto durante l'ultimo periodo estivo".