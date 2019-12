Cassano allo Ionio (Cs), sindaco emana ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei terreni

Il sindaco della Città di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, nell'ambito dell'operazione "Cassano Pulita", per garantire l'igiene pubblica e per ridare decoro urbano al territorio, ha emanato un'ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei terreni, dei lotti e delle aree cortilizie. L'amministrazione locale, intende, così procedere alla riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio, con – si legge in un comunicato stampa del Comune di Cassano allo Ionio - azioni di prevenzione per contrastare quei comportamenti, anche omissivi, che favoriscano situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile cittadina nei centri urbani e nelle periferie. L'atto in questione è stato stimolato soprattutto dalla rilevata presenza di lotti ed aree consortili nei centri urbani oltre che di numerosi appezzamenti di terreni privati a margine dei centri urbani, la cui incuria, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi.

Per la situazione rappresentata, il sindaco Papasso ha ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati – si legge ancora nel comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio - all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità e facendo riferimento alle norme che regolamentano la materia, ha ordinato ai proprietari e/o conduttori di lotti e aree consortili nei centri urbani oltre che degli appezzamenti di terreni privati a margine dei centri urbani, dei responsabili di cantieri edili, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti, avvertendo che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00 (p.m.r. di € 50,00) ai sensi della Legge 689/1981.

Nell'atto, si precisa, inoltre, che gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10° giorno dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di mancato adempimento si provvederà all'esecuzione coatta degli interventi necessari con addebito di spese in danno al responsabile medesimo, senza pregiudizio dell'irrogazione sia delle sanzioni previste dalle vigenti norme, sia dell'inizio d'ufficio per l'applicazione delle sanzioni del Codice Penale. L'ordinanza, resa immediatamente esecutiva, ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, è stata trasmessa alla Polizia Locale, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano all'Ionio, al Gruppo Guardia di Finanza di Cassano all'Ionio e a chiunque spetti per legge.