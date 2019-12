Corigliano Rossano (Cs), Natale: proseguono gli eventi socioculturali

Programmazione socio-culturale di Natale, più di 40 iniziative all'insegna dell'identità, della cultura, della fede, dell'arte e della solidarietà fino all'Epifania. Domani, Domenica 15 dicembre, centri urbani protagonisti.

È quanto fa sapere l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo che coglie l'occasione per ringraziare i partner per il sostegno alle iniziative che accompagneranno le Feste.

Dall'Enel, main sponsor del Concerto di Capodanno, all'Ecoross e Bieco per le sfere natalizie artistiche allestite in Piazza Salotto e corso Garibaldi, dalla Abvisions per l'Albero di Natale di piazza Steri e la proiezione luminosa della natività in piazza del Popolo, al Consorzio IGP Clementine per l'abete in piazza del Popolo, dalla AR Service per gli spazi ed il supporto logistico alla mostra presepiale, fino al supermercato Dok di via Nestore Mazzei per lo spumante ed il panettone offerto in occasione dell'inaugurazione delle luminarie l'8 dicembre.

Gli eventi di domani, domenica 15 dicembre 2019. Alle Ore 17 al Museo diocesano e del Codex si inaugura la mostra d'arte contemporanea ispirata alla natività Percezioni Natalizie (Associazione Sibari Beni Culturali). Alla stessa ora, su viale Michelangelo saranno allestiti i mercatini natalizi. L'evento benefico prevede intrattenimento per bambini, musicale e gastronomico (associazione FISRA e Comitato Viale Michelangelo).

Alle ore 17,30 su viale Rimembranze si terrà la seconda edizione di Accendiamo il Natale (Comitato Acquedotto). Alle Ore 18 in via Nazionale, are Rossano, il Comitato Commercianti promuove Natale in Carrozza.

Accendiamo l'albero della Solidarietà è l'evento promosso dall'Associazione San Mauro che si terrà alle ore 18 nella Parrocchia San Mauro, l'unica a mantenere il rito bizantino. Il concerto sarà eseguito dal Coro Polifonico della Cattedrale San Nicola dell'Eparchia di Lungro, diretto dal Maestro Papàs Michel Skaf. Coro polifonico riconosciuto a livello nazionale, infatti lo stesso si è esibito da Torino a Lucca da Siena ad Avellino fin Sicilia, nonché nella bellissima cattedrale di Sant'Apollinare a Ravenna.

Alle Ore 20 il Teatro Paolella ospita lo Spettacolo degli Angeli (a cura di Fortunato Attadia). - (Fonte: Comune di Corigliano-Rossano – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).