Caloveto (Cs), piazza Caduti: il 16 dicembre cambia la viabilità

Lavori di riqualificazione urbana di piazza dei Caduti, lunedì 16 dicembre, cambia la viabilità per interventi sulla rete idrica. Divieto di transito per veicoli e persone dalle ore 7 alle ore 15. Sarà chiusa la scuola primaria e secondaria di 1° grado sita in via S.Antonio. Le attività didattiche per i bimbi dell'infanzia termineranno alle ore 12.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando che le limitazioni al traffico riguardano l'intera piazza nelle direzioni via XX Settembre, via Vittorio Emanuele e via S.Antonio. - (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).