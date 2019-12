Maltempo, il sindaco Coppola: “Ad Altomonte superata l’emergenza, proseguono sopralluoghi nelle zone a rischio”

"Maltempo, la situazione emergenziale verificatasi questa notte, tra venerdì 13 e sabato 14, è rientrata. Tutti gli uffici comunali e gli amministratori hanno allertato i soccorsi e si sono poi attivati per ripristinare la viabilità e mantenere alto il controllo delle zone più a rischio di frane e smottamenti intervenendo per la rimozione dei pericoli. In prima linea sui luoghi interessati il vicesindaco Francesco Provenzale, il presidente del Consiglio Luigi Capparelli e il consigliere Vincenzo Fittipaldi". È quanto fa sapere il sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola, sottolineando come grazie alla sinergia tra gli organi competenti sia stata fronteggiata la situazione di rischio.

"Le strade comunali – continua - sono nuovamente percorribili, le squadre del Comune stanno provvedendo a sgomberarle dagli ultimi detriti. Sulle strade di competenza provinciale – conclude – stanno intervenendo i tecnici preposti, agendo soprattutto in quelle aree dove sono crollate porzioni di muri di contenimento".

Interventi in corso anche per ripristinare la normale fornitura di energia elettrica presso zona Boscari, Vomereto, Galati e San Nicola, eventuali altri disservizi dovranno essere segnalati all'Enel o all'amministrazione che si adopererà per il superamento del problema.

Durante la giornata di oggi, sabato 14 dicembre, proseguiranno i sopralluoghi da parte del Primo Cittadino, che ribadisce come ogni situazione di pericolo sia stata contenuta e che di fatto non sono stati riportati danni a persone e cose se non irrisori e comunque a beni privati che versavano già in condizioni di deterioramento.