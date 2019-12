Maltempo, innalzato livello allerta arancione a Cosenza

Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza, attraverso la dirigente, Ing.Antonella Rino, informa la cittadinanza che alle ore 20,00 di stasera la Protezione civile regionale ha comunicato il superamento della soglia di livello 2 (allerta arancione) a causa delle copiose piogge in corso. Pertanto, la fase di attenzione propria dell'allerta arancione si è evoluta in fase di preallarme.

Il Settore Protezione civile, nell'informare che si sta predisponendo l'apertura del COC (Centro Operativo Comunale), conferma e ribadisce in maniera più stringente le precauzioni da adottare da parte dei cittadini e le misure comportamentali già consigliate nella giornata di ieri e cioè:

- Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

- Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

- Porre estrema attenzione nell'attraversamento di sottopassi o ponti;

- Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

- Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

- Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di pericolo contattare i seguenti numeri:

VIGILI URBANI 0984 813760

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112