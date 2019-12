Corigliano Rossano (Cs), contributi ad integrazione dei canoni di locazione: lunedì al via le richieste

"Contributi ad integrazione dei canoni di locazione, richieste al via da Lunedì 16 dicembre. C'è tempo fino al 17 febbraio 2020". È quanto fa sapere il settore politiche sociali ed istruzione sottolineando che le domande presentate ed eventualmente accettate, daranno titolo all'attribuzione del contributo a partire dal mese di gennaio 2020, vale a dire dalla data di decorrenza del contratto successiva.

I fondi sono fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

Tra i requisiti necessari per avanzare richiesta del contributo vi sono il possesso della cittadinanza italiana o in uno stato appartenente all'Unione Europea o del permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Bisogna essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro. Tra il conduttore ed il locatore non deve esservi vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.

La residenza deve essere nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

Anche gli immigrati possono fare domanda, se sono residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale e da almeno cinque nella regione.

I richiedenti non devono essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale e pubblica a canone sociale o di un alloggio comunale. Il patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 25 mila euro.

Per la graduatoria si tiene conto anche dell'ISEE e della formazione del nucleo familiare.

La richiesta va consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo; può essere spedita a mezzo raccomandata o via pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per informazioni ci si può rivolgere agli sportelli sociali contattando i numeri 0983.8915137, 0983.8915138, 0983.529641. Bando e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.