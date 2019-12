Corigliano-Rossano (Cs), nel weekend isola pedonale su via Nazionale e viale Michelangelo

"Isola pedonale sulle vie Nazionale, in entrambe le aree urbane di Corigliano – Rossano, la fase sperimentale si estende anche al sabato. Nel week end sarà interdetto il traffico dalle ore 18 alle ore 22. Domenica 16 passeggiata senza auto anche su viale Michelangelo".

È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi ribadendo gli obiettivi dell'iniziativa finalizzata a rendere fruibili ed in sicurezza le aree cittadine, a preferire gli spostamenti a piedi piuttosto che in auto e ad agevolare il tradizionale shopping delle festività prenatalizie, fino all'Epifania.

Su entrambi i corsi principali della Città sarà vietata la sosta con rimozione forzata.

Nel centro urbano di Corigliano l'isola pedonale sarà istituita da Via Aleardi fino all'intersezione tra via degli Albanesi e piazza Maria SS delle Grazie.

Nell'area urbana di Rossano dall'incrocio di via Margherita a piazza Bernardino Le Fosse. I veicoli che transitano su via Margherita, giunti all'incrocio con via Nazionale avranno l'obbligo di proseguire dritto in direzione di marcia Via Torre Pisani. Quelli che provengono da via Busento avranno l'obbligo di svoltare a destra nella stessa direzione. Chi proviene da Via della Repubblica o via Torre Pisani e transita su via Margherita, sarà obbligato a svoltare per Piazza Bologna.

Isola pedonale in via Michelangelo. Sarà attiva domenica 16 dalle ore 9 alle 22, nel tratto cmpreso tra le due rotatorie di via Aldo Moro e via Galeno.

Tutti i veicoli in transito su via Bozzi, giunti alla rotatoria hanno l'obbligo di procedere per via Galeno o via Nestore Mazzei. Allo stesso modo, provenendo da via Galeno si potrà proseguire per via Buozzi o svoltare per via Mazzei.

Tutti i veicoli provenienti da via Ippocrate, giunti alla rotatoria di Via Aldo Moro dovranno procedere sulla stessa via. I veicoli provenienti da via Sibari dovranno procedere per via Ippocrate/piazza Montalti.