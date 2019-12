Acquaformosa: esenzione ticket per tutela ospiti progetto Siproimi

L'Associazione Don Vincenzo Matrangolo di Acquaformosa ha ottenuto un importante riconoscimento giuridico, riguardante l'esenzione ticket per la tutela degli ospiti dei progetti Siproimi.



"L'Ufficio Legale dell'ASP di Cosenza ha infatti accolto la nostra istanza relativa al godimento delle prestazioni di carattere sociale-dichiara il Presidente dell'Associazione, Giovanni Manoccio. Si tratta di un importante riconoscimento del diritto alla salute, garantito dalla nostra Costituzione all'art.32, di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio di riferimento, nonché di tutti i cittadini italiani, che versano in situazioni di disagio economico e sociale. Ed è proprio questo-prosegue Manoccio- il passaggio chiave: sostanzialmente i cittadini cittadini inoccupati calabresi si vedono riconosciuto un diritto fondamentale grazie a questa iniziativa portata avanti dalla nostra Associazione.

Insomma-conclude Manoccio- in un momento storico dove lo straniero è visto solo ed unicamente come "invasore", oggi ricordiamo come invece può essere un aiuto alla rivendicazione dei nostri diritti inalienabili, fungendo da sveglia alla nostra coscienza collettiva".