Crisi della politica: dal Movimento NOI un "Patto Fondativo" con punti cardine obbliganti tra diritti e doveri

Sabato 14 Dicembre dalle ore 17:30 alle 18:30 nel ridotto del Teatro Morelli il Movimento NOI presenta agli Organi della Stampa e ai Cittadini il "Patto Fondativo" per una "riappropriazione responsabile dei Diritti e dei Doveri" nel mondo sociale, culturale e politico.

Il Documento che si propone alla condivisione ed eventuale integrazione e sottoscrizione perché possa essere per tutti e di tutti, è basato su dieci "punti cardine obbliganti" che costituiscono un forte richiamo ad un civismo autentico, basato su diritti e doveri destinati al Cittadino, alla Famiglia, ad Associazioni, Movimenti e Comitati e, in maniera speciale a chi desidera candidarsi ad amministrare la Cosa Pubblica.

L'iniziativa, assume particolare rilevanza nel momento in cui i partiti mostrano tutta la loro incapacità di assicurare stabilità al Paese e in questo caso alla Calabria, nella quale si manifestano in maniera acuta malessere e le contraddizioni delle componenti politiche che hanno perso la dimensione del bene comune.

Il "Patto Fondativo" richiama gli Articoli 1, 4, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione Italiana, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite, una convinta tutela dell'Ambiente con riferimento alla "Laudato Sì" di Papa Francesco, un forte impegno rivolto alla tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale e, per quanto inerisce i Giovani, il Diritto alla Studio e alla Conoscenza alla base di uno sviluppo economico credibile e in grado di arginare la grande crisi politico-istituzionale generata dai partiti.

Il Movimento NOI, già promotore del progetto grazie al quale il MiBACT ha incluso Cosenza tra i Centri Storici finanziati dal CIPE, presenta in questa occasione NOIRadio.eu che debutta con la sua prima diretta e destinato a dare voce alle istanze dei Cittadini e alla politica con la "P" maiuscola tra musica, arte, cultura, costume e società.