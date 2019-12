A Rende la due giorni "Divinibus in Galleria": una full immersion nel mondo della degustazione dei vini

I vini diventano protagonisti all'interno della galleria del centro commerciale Metropolis di Rende giovedì 12 e venerdì 13 dicembre grazie ad una iniziativa fortemente voluta dalla direzione del centro in collaborazione con l'associazione International Sommelier Foundation.

La due giorni dal titolo "Divinibus in Galleria" sarà una full immersion nel mondo della degustazione dei vini, a partire dal panorama nazionale dei novelli sino alle migliori produzioni enologiche della nostra provincia. Dieci banchi assaggio coordinati dal giornalista sommelier Tommaso Caporale e supportati dai giovani aspiranti sommelier dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Mancini-Tommasi" di Cosenza.

L'iniziativa segue l'importante Salone nazionale del vino novello tenutosi nella città di Cosenza nel mese scorso a cui hanno aderito le migliori cantine produttrici di vino novello che saranno presenti anche al centro commerciale Metropolis e ha come obiettivo quello di avvicinare i consumatori giovani e meno giovani alla conoscenza del vino e delle sue caratteristiche organolettiche anche in modo responsabile. Saranno quattro, infatti, uno al mattino alle 12 e l'altro la sera alle 18,30 i momenti di approfondimento che si terranno in un'area talk allestita appositamente all'interno della galleria superiore del centro commerciale, dove i curiosi potranno seguire delle degustazioni guidate di vini novello e vini tradizionali a cura di sommelier ed esperti, alla presenza dei produttori, apprendere i fondamentali dell'analisi sensoriale del vino e riconoscere gli abbinamenti ideali con il cibo, soprattutto in questo periodo delle festività quando una buona bottiglia di vino o bollicine non manca mai sulle nostre tavole.

Le degustazioni dei vini, previa approvvigionamento di un kit sacchetta e calice in regalo, saranno totalmente gratuite e si terranno in maniera no-stop negli orari di apertura del centro commerciale, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.