Castrovillari (Cs), il Consiglio comunale approva mozione per chiedere la permanenza di Facciolla alla guida della Procura

Il Consiglio comunale di Castrovillari, riunito mercoledì pomeriggio 11 dicembre ha, tra le altre cose, approvato all'unanimità, all'inizio dei lavori, una proposta presentata dal Sindaco, Domenico Lo Polito, affinché il dottore Eugenio Facciolla, già Procuratore presso il Tribunale di Castrovillari, ed attualmente trasferito in un altro presidio, continui a guidare la Procura a tutela della legalità e della sicurezza dei Territori.

La richiesta sarà inviata al Consiglio Superiore della Magistratura quanto al Ministro della Giustizia affinché ciascun organismo, nel rispetto delle proprie funzioni e nella più ampia autonomia di valutazione, riveda il provvedimento verso il magistrato.

Nella proposta si fa espresso richiamo "all'apprezzata opera diuturna svolta dalla Procura sul Territorio a salvaguardia della giustizia, contro la criminalità organizzata, i reati contro il patrimonio , sino alla salvaguardia ambientale ed al corretto espletamento delle funzioni amministrative nei vari enti pubblici".

"Per non parlare – è scritto tra l'altro nella mozione votata all'unanimità- della tempestività in diverse importanti operazioni come quella denominata "Nerone", fondamentale per la tranquillità delle genti di quest'area e funzionale ad una migliore sviluppo della fiducia nelle istituzioni.

Propria questa - viene ricordato nell'appello agli organismi centrali della Giustizia- ha continuamente bisogno di essere suscitata, resa, accompagnata e salvaguardata nelle comunità dove, purtroppo, scema visibilmente e diffusamente a più livelli per una serie di fattori che uomini ed organismi preposti, però, con il loro operato possono arrestare".