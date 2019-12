Senza stipendio, lavoratori Ecologia Oggi occupano Comune di Cosenza

Gli operai di Ecologia Oggi hanno occupato, questa mattina, il salone di rappresentanza del municipio di Cosenza, adiacente all'ufficio del sindaco. Gli operai, in agitazione da diversi giorni, rivendicano il pagamento dello stipendio di novembre e la tredicesima mensilita'. L'azienda non avrebbe infatti ricevuto le spettanze da parte del Comune di Cosenza, che e' in dissesto, e quindi non riesce ad erogare gli stipendi. "Siamo stanchi - hanno spiegato gli operai - dei balletti dell'azienda e del Comune che si rimbalzano a vicenda le responsabilita' dei pagamenti giocando sulle nostre spalle". La protesta, e' stato annunciato, proseguira' ad oltranza. (AGI)

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Dicembre 2019 15:27