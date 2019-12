Turismo, ricco weekend di appuntamenti a Diamante (Cs)

Diamante si prepara a un ricco weekend natalizio dopo il prologo segnato dall'accensione delle luminarie avvenuta lo scorso 1 dicembre. Si comincia venerdì 13 con l'apertura del presepe realizzato da Eugenio Magurno sotto l'antico portico di Piazza XI Febbraio e l'apertura dei mercatini natalizi in via Amendola (nei presi della stazione ferroviaria).

Sabato 14 si terranno le riprese della troupe RAI per la trasmissione "La Vita in Diretta" con il Coro ArteInsieme, Gruppo Folk di Verbicaro, Zampognari, Presepi, Maestro liutaio, lo stand della Coldiretti con degustazione prodotti tipici natalizi calabresi e, alle 17:30, sfilata di Moda in Piazza XI Febbraio.

Domenica 15, invece, spazio ai libri con la presentazione de "Il Paese dei Mille Paesi" di Osvaldo Bevilacqua che sarà intervistato da Marianna De Luca ed Enzo Monaco.