Caloveto (Cs), la giunta comunale incontra i cittadini: domenica il bilancio dei primi 6 mesi di amministrazione

"Ricreare spazi di confronto politico e di cittadinanza attiva utili a suggerire, sostenere e migliorare l'azione amministrativa. Mettere in piedi un tavolo di confronto permanente tra la popolazione e l'esecutivo attraverso iniziative da condividere già dalle prossime settimane. Sottende questi obiettivi l'incontro promosso dal movimento L'idea per Caloveto, lista che ha portato alla vittoria il Sindaco Umberto Mazza, in programma per domenica 15 dicembre, alle ore 17,30 nella sala polifunzionale". È quanto fa sapere il portavoce Antonio Cicero invitando la comunità, i simpatizzanti ed i coordinatori a partecipare all'iniziativa, sottolineando che l'occasione sarà utile per condividere sia un resoconto sui primi risultati di questi 6 mesi che prospettive future, idee e suggerimenti per i prossimi anni.

All'evento a conclusione del quale ci si scambieranno gli auguri per le festività, interverranno il Sindaco Umberto Mazza e l'Amministrazione Comunale.