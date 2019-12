Rende (Cs), domani prende il via il ‘Business Game’ per sperimentare nuove idee digitali e imprenditoriali

Il 12 Dicembre dalle ore 09:00 il Talent Garden di Rende ospiterà il Club GS BCC Mediocrati, che insieme alla società ArtèMat, si cimenterà in un Business Game.

Il Talent garden Cosenza, è un coworking space dedicato a tutti coloro che sperimentano nuove idee: digitali, imprenditoriali o di innovazione tecnologica. Proprio per questo, il Club, da sempre in prima linea, vuole avvicinare il mondo giovanile ad una realtà come quella dei Business game. I componenti del gioco – si legge in un comunicato stampa - iniziano la loro attività competendo tra loro,simulando dei veri e propri scenari manageriali, cosicché possano riprodursi alcune dinamiche e logiche di scenari competitivi. Durante il gioco si intrecciano tra loro "team bulding", "leadership", "team working", "problem solving" e "decision making". Ognuno di questi concetti si trova alla base dell'esperienza stessa del Club GS Mediocrati, consapevole della gran voglia di sperimentare sempre più nuovi scenari di formazione.

All' evento parteciperanno anche alcuni studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali dell'Unical, invitati dalla Prof.ssa Olga Ferraro.

